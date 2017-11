À mon indélébile

Bonjour , Je pense qu'ils 3ou 4 filles qui pensent t'avoir reconnu et que tu es le bon gars? Je suis un peu confuse pourtant il m'a semblé réunir tout les détails des évènements ou des choses spéciales que nous avons vécues entre nous? pour moi il y a une réponse claire qui me permettrai de savoir si c'est bien toi de quelle couleur était la porte dans laquelle on s' est rencontrés le première fois? Bleue,grise,noire ,blanche ou verte? Elle était en bois ou en métal pvc ? Elle avait une fenêtre ou pas? La poignée était quelle couleur? Le mot indélébile n'a pas été cité par hasard c'est un mot que tu m'as offert en cadeau lors de notre deuxième rencontre .

Étoile filante, 22 novembre 2017