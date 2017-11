Mes collègues préférés

Ce messages s'adresse à mes collègues préférés.... À ces COQUINOTS empreints de dynamisme et de sourires. À ces AMIDOUS doux et ferme à la fois (il le faut !!). Chaque matin vous êtes la raison pour laquelle je sort du lit... grâce a vous je trouve la motivation d'affronter une nouvelle journée sans trop pensé au lendemain! À vous, mes COQUINS, je dit MERCI et ........ 3-2-1........ ON RESTE COQUINS !!!!! GO GO GO !!!! XoXoX

anon, 23 novembre 2017