Je n’y arrive pas

Salut jeune femme mystérieuse! Je ne sais pas du tout à qui s'adresse ce message, mais j'espère que tu vas prendre ton courage et lui dire. Quand tu aimes une personne, ne l'ignore pas, car si le coup de foudre est réciproque, cela pourrait lui faire beaucoup de mal. Cette personne ne comprend peut-être pas le pourquoi que tu l'évite et cela fait de la peine. Dit-lui! Clarifie le tout et n'attend pas trop si cette personne t'intéresse. Rien ne fait plus mal que de garder un secret à l'intérieur de nous.

Anonyme, 23 novembre 2017