À l’étoile filante…

À l’Ă©toile filante…

Et bien moi-aussi, je suis un peu mĂȘlĂ© pas mal en lisant ces messages ...Le plus simple serait d'Ă©couter ton coeur et de lui tĂ©lĂ©phoner parce que lĂ , un comique rĂ©pond Ă ma place...Tu sais, des dĂ©tails, je t'en ai beaucoup donnĂ© au travers tous ces messages, dĂ©jĂ Ă©crit ici-mĂȘme ...Bonne soirĂ©e ma chĂšre đŸ“žâ˜ŽïžđŸ˜„

L'indelebile..., 23 novembre 2017