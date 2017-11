A ma petite truite

Comme l’Océan, l’homme Poisson est profond et insaisissable. Il semble chercher sa place dans le monde et n’est pas toujours très à l’aise en société. Mais le natif est surtout un grand romantique, un brin timide, il aimerait ne pas avoir à parler pour se faire comprendre et ne communiquer que par les actes. L’homme Poisson aime faire voyager son esprit, lire des romans d’aventure, méditer, prendre son temps. Mais contrairement aux héros de ses livres, il est plutôt casanier et préférera les vacances familiales aux longs voyages de baroudeur. L’homme Poisson possède une intuition extraordinaire et, même s’il n’arrive pas toujours à l’analyser correctement, il se trompe rarement sur les gens. Il comprend leurs défauts, leur part sombre et est indulgent face à cela. Mais il garde ces distances, excepté avec les personnes qu’il connaît depuis toujours. Il est doué pour enseigner et pour transmettre son savoir.

anon, 24 novembre 2017