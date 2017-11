la joli brune à maxi saint laurent

on s'est croisé ds le magasin samedi vers 16h. tu était avec ta copine on a échangé un bref regard qui est allé droit à mon cœur et puis on s'est recroisé à l’extérieur on on a remit les chariot et l à c’était un doux sourire et vous êtes parties toutes les deux prendre le bus 64 j’étais en face a attendre le même bus mais ds l'autre direction. peut être un jour nous le prendrons ds la même direction! si tu te reconnais fais moi signe

hope2cu, 25 novembre 2017