Je n arrête pas de pensé à toi

T'es la femme qui me rend très heureuse par ton regard plein de chaleur, ,,,,ça fait mnt presque une année qnd ce vois et qnd change des regards attirant mais personne de nous sais se que on resent est ce ke ses regared est tt simple au en cache des sentiment,,!,,jusqu'à mnt personne de nous a le courage de faire le pas pour declarer et clarifié ce coup de foudre, ,,,moi la je n arrive plus à se porter ce silence ,j'ai essayé de te éviter plusieurs fois pour ne pas avoir mal mais j ai pas peu,,,,je trouve pas le occasion de te parlé ,alors je voulais casser se silence est commencé à t'envoyer mon premier msg ici en espérant que tu va le lire,,toi la femme espagnol de l auto bus jarry 193 arrêt chamilly chaque matin 6h37 après tu débarque à p9 petit café chez Tim H si tu te reconnais fait moi signe j ai hâte de te connaître et clarifier xxx

anon, 26 novembre 2017