Re à : Sûrement toi !/ 25 Novembre…

C'était il y a trois ans environ ! Je travaille pour une entreprise qui offre des services techniques pour différents clients, et parfois, chez un de ces clients, j'avais la chance de croiser une jeune femme très distinguée et souriante, et à force de nous voir, nous discutions de tout et de rien, et ainsi de suite sauf que parfois, elle n'y était pas...Ça doit faire au moins 15 mois que je n'y suis plus retourné à son lieu de travail. Je pensais que c'était elle qui m'écrivait à travers les écrits d'Étoile filante (parce certains petits détails dans les messages de cette dernière, se ressemblaient étrangement)...Cela fait tellement longtemps, elle doit sûrement m'avoir oublié et elle doit être en couple avec un autre... Non, je ne pense pas que ce soit vous et je pense que je ne dois plus y penser, mon seul regret est de ne pas l'avoir invité à venir souper avec moi dans un bon resto pendant que j'en avais la chance de le faire et de lui dire qu'elle me plaisait bien...:)

Amicalement vôtre, David..., 27 novembre 2017