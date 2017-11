À celui qui m’a aimé…

Aimé... Quand tu cris vers moi, je suis près de toi, je te porte dans mon cœur, ni fâché, mes pensées pour toi sont vrai, ton amour pour moi est l'expression suprême... Plusieurs fois tu es venu me voir en rêve, me prendre dans tes bras et me dire que je te manquais, et que j'attendais le bon moment pour venir te rejoindre, pendant que moi je fini le balai des pinceaux d'un peintre de mots, ces présences dont j'ai hérité d'un potier, pour sculpter l'argile, la modeler en profondeur sans prendre de gants, contre les dieux pervers, là-bas ! Même le diable nommé grand, et j'ai fît un trou sous leurs yeux, l'âme amoureuse, l'esprit lion, brûler l'encens qu'il s'élève vers le ciel, afin de t'apercevoir et te faire un gros câlin et la nuit quelque part a repris ses droits, et le silence c'est installé à côté de toi, toujours à la même place, tu occupe bien mon espace, la vie la mienne est faite de jour et de nuit, de lumière et des ténèbres, et je prend le tout, mélanger version éternité... À travers l'art je t'écris ma pensée, oh, ces vibrations me viennent d'où, tu sais que c'est vrai! Tu sais que c'est notre Amour qui est la cause...

L'audacieuse, 28 novembre 2017