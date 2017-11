A toi mon amour perdu

Je t'écris, j'en ai besoin. Peu importe si tes yeux se posent sur ces quelques mots, je laisse le hasard bien faire les choses.. Mon Roméo, ma pépite, une dernière lettre d'amour pour te dire à quel point tu resteras gravé dans mon être. Je me flinguerais pour cette douleur que je t'ai imposée. J'espère que tu te relèveras d'autant plus fort que je t'ai trouvé, que tu te laisseras approcher de nouveau. Je m'autorise une derniere fois à te dire que je t'aimerais toujours, que rien ne pourra alterer ton image; Elle restera pure et intacte, même si je sais que l'on ne peut pas en dire autant de la.mienne dans ton esprit, mais que veux tu, nous ne sommes que des êtres humains. Leo, ce prenom, qui pour moi est une caresse, je hurlerai bien volontier cette douleur, ces regrets, cette tristesse avec laquelle je me couvre nuits et jours, mais je sais que la marche arriere est desormais impossible. Leo, j'ai été ton premier amour, je ne serais pas le dernier. Crois en l'avenir, il te le rendra. Je t'envoie à travers mes rêves, la force pour que tu parviennes à tourner notre page, aussi belle fût - elle....

Ta chouette, 28 novembre 2017