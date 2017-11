Le beau barbu de chez bell canada

A toi le beau monsieur barbu brun de chez bell canada ca fait un bon bail que je ne t'ai pas vu!! Es tu disparu?? Tu prenais tout le temps le métro a laval et tu commandais café américano avec juste un tout petit peu et pas beaucoup de lait!! le seul client en sandales et des bas de laine en bermudas beige!! tu parlais tout le temp sur ton cell en anglais le matin?? Francois je pense??? Ecrit on sais jamais:):)

La rousse, 28 novembre 2017