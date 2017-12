Metro Henri-Bourassa 30 nov.

À la jolie blonde que j'ai croisé en descendant à la station H-B, vers 15:00 le 30 novembre. Tu étais assise sur un banc simple, tu portais une chemise bleue pâle et nos regards se sont croisés longtemps alors que les portes se fermaient et tu m'as envoyé la main tout en souriant. On s'est tous les deux cherché des yeux quand le métro à commencer à rouler et tu as disparu dans le tunnel. Si tu te reconnais, j'aimerais beaucoup te revoir!

Le barbu au hoodie noir, 1 décembre 2017