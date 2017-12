Mon amoureux…

Tu m'as ouvert ton cœur, moi qui croyait que le cœur de l'homme était close à jamais, je t'ai pris pour refuge j'ai découvert ta pureté du cœur, comme le parfum d'une rose, ton humilié vers moi, m'élève hors des abîmes de la terre,je t'ai pris pour refuge, pour plus jamais une personne ne soit humilier, ton humilié vers moi est une grâce divine, mon espace, ma demeure où je m'abrite...tu es revenu après tout ce que je t'ai fait subir, tu m'as fait découvrir ton monde, dans ce monde sans ailes, qui me semblait irréel, tout ça pour donner vie à une Âme bien réelle... Les yeux fermer guide moi vers ce hummmm...quand tu auras le temps hmmmm je l'aime... Pour toi je retournerai en HLM ou alors dans le plus haut des buildings puisque pour toi j'ai le vertige...félicitation...

La brunette..., 1 décembre 2017