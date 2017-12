Un regard que 5 ans après j’ai pas oublié qui me hante jusqu’à présent

Bonjour, Je sais pas si mon message aura un retour mais je tente quand même le coup. C’etait en 2012 fin août début septembre 2012 j’étais à l’arrêt bus 69 avec une autre fille (moi je suis basané et j’etais accompagné d’une fille métisse )vers 1782 Henri Bourassa et puis une voiture est passé(4x4 noire) tu étais à l’arrière t’avais une cigarette à la main tu m’as fixé jusqu’à ce que nos regards se perdent,et je t’ai regardé aussi j’ai eut mon cœur qui battait la chamade tellement que j’étais intimidée par toi Tu es italien si je me trompe pas ,tu avais les cheveux noire et aussi une barbe noire et une veste noire aussi. J’étais en vacance à Montréal et chaque jour j’ai espéré te revoir mais je t’ai plus revue, puis je suis rentré en Europe. Sache que je ne t’ai jamais oublié on dit que le coup foudre arrive une fois dans sa vie moi je l’ai eut pour toi. Un jour peut être que dieu me remettra sur ta route d’ici là où que tu sois j’espère que tu vas bien et que t’es en bonne santé. Dans 5 ans je l’installerais à Montréal j’espere qu’un miracle se produira . À bientôt l’homme (le rital)qui hante mes nuits depuis 2012. Si quelqu’un se reconnaît il peut me contacter sur mon e-mail :flowers4688@mail.com

FlowersRose, 1 décembre 2017