Jolie blonde ligne verte

Nos regards et nos sourires se sont croisés mardi sur la ligne verte direction Honoré depuis Berri vers 4h45, j’essayais de trouver le courage et les mots pour te parler mais je crois que tu es descendue à Joliette. J’étais accoté dans le fond du wagon. J’avais un sac en bandoulière et un manteau noir, cheveux bruns foncés. Je pense à ça depuis 2 jours, j’aurais dû foncer !

Le gars qui regrette, 7 décembre 2017