Quand le bonheur passe, take it.

Dans un salon de thé, c'est mardi soir et tu as capter mon attention. Je ne te connais pas encore mais ta voix me semble famillière. Je suis extenué, c'est la fin de session et chaque secondes compte mais j'arrive difficilement a m'empêcher de te regarder du coin de l'oeuil. Tu as un je ne sais quoi qui me donne envi de discuter alors quand l'occasion s'est présenté je me suis dis"Lance toi" Tu fais du yoga , l'Inde est une destination que tu voudrais visiter et tes ongles sont A1 lol . Si tu te reconnais sache que j'ai apprécié ta conversation. Asta luego

Big.L, 7 décembre 2017