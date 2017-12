Douce odeur de campagne

Je t’ai vu alors que je prenais pour la première fois le métro de Montréal. J’ai saisis ton regard et mmmmmhhh. Tu devais avoir des cheveux, je crois... Ce dont je me rappelle vraiment c’est d’avoir lu dans ton âme. Je te veux dans ma vie tois et 4 chats. Je suis récemment divorcé et je cherche quelqu’un pour passer Noël et pâque. Tu avais un souliers troué et tes cheveux en bataille et il me rappeleait les plaines d’Abraham. Quand à moi j’avais une chemise sale et des cheveux blonds. Il devait être minuit du soir et tu étais la seule dans le métro sur la ligne jaune direction US. Si tu te reconnais envoie moi une lettre, je t’attends

Le bourgeois de Québec, mercenairedudéparte@gmail.com, 11 décembre 2017