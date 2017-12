Disparition magique

À toi la petite asiatique sur la ligne bleue Le métro était plein de monde et on s'est regardé tendrement. Tu m'a dit que ce métro est trop rempli! Je t'ai répondu que si j'avais une baguette magique, je ferai disparaître tout le monde autour de nous ;-) au plaisir de te revoir, j'ai plus d'un tour dans ma manche!

Le magicien, 16 décembre 2017