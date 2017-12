Au bord d’un avion

Je veux juste te dire que t vraiment charmante, Tu es une blonde au cheveux chattin ,tu été assise au siège 4D si je me souviens bien . le voyage été très long mais ta présence, ton beau sourire m'as fait oublier la durée de ce voyage qui été 9h30min .'''vol air Algérie AH2700''''15 dec""" moi c là personne assise à côté de toi avec une tablette , ce détails pourra vous faire rappel de moi . Voilà si tu lis ce message et tu te rappel de moi, répond moi ....merci

M-R, 19 décembre 2017