Regard intriguant

Je m’adresse au grand jeune homme fin que j’ai aperçu sur la ligne verte (dir. honoré-beaugrand) lundi le 18 décembre, vers 17:10 dans le tout dernier wagon. Tu portais un sac à dos et bonnet en tricot puis es descendu à Préfontaine vers 17:15. Je t’ai vu me fixer à 2 reprises mais j’étais un peu timide (je porte des lunettes et portais mes écouteurs). Si t’es intéressé et que tu te reconnais, réponds-moi

Une femme parfois timide, 20 décembre 2017