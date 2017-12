À mon lutin

Cher Jocelyn, mon lutin. Nos petites aventures sont terminées. Dommage. Je ne pourrai plus rougir du postérieur, nous sommes surveillés. Je garde de beaux souvenirs de notre première rencontre à La Tuque, de notre folle nuit d’aventure et de cette troisième journée sur un high pas possible (la peau me brûle encore !) Visiblement nous sommes trop intenses pour les autres autour. À une prochaine fois mon beau Joce… xx (Je n'ai pas mis trois X, j'avais peur de la censure). PS. On se reverra peut-être secrètement, si tu sors de ta cachette.

Shandé, la pas assez prude, 20 décembre 2017