Oh Shandé…

Depuis trop longtemps, j'errais sur la ligne blanche. Lorsque mon regard a croisé le tien alors que tu serrais le poteau à Radisson, j'ai immédiatement su que nous étions faits l'un pour l'autre. Hélas, tu es débarqué de mon coeur trop tôt et ça m'a fouetté. Tu m'as démasqué. Le terminus est arrivé aussi rapidement pour ma progéniture que pour moi. Aujourd'hui, je me sens crucifié sur la ligne verte et j'espère, j'espère qu'un jour, tu me pardonneras mes écarts... surtout le grand!

Jocelyn, ton lutin coquin que ton sauveur Steeve ne tolère pas..., 21 décembre 2017