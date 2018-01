Réponse pour : Manteau vert

Et ben ça alors... Bonne année à toi aussi! Difficile de donner beaucoup de détails percutants : un voyage de 10 min, du gros linge d'hiver... Mais essayons! Il devait être près de 10:30 ce matin là et, si c'est toi, tu es arrivé par l'escalier de droite sur le quai de la station Rosemont. Tu es monté par la porte à droite de la mienne dans le métro. Nous sommes tous les deux restés debout. Tu avais une tuque pale, je crois. Tu es au moins aussi grand que moi et tu as des cheveux courts, châtains foncés il me semble. Quand nous nous sommes quittés, tu es parti en direction d'Angrignon je pense. Alors? Touché?

Définitivement intriguée..., 4 janvier 2018