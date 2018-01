Deux semaines de juin 2017

On prenait le meme bus au terminus longueuil,et puis tu m'harcelais avec tes beaux yeux bruns,meme a travers les vitres tu me regardais,je pense aussi que tu es un peu trop jeun . On s'est vue 3 fois après et puis tu as disparu.Je voudrais te voir au moins de loin pour savoir que tu existe aussi en dehors de mes pensées.Ton prénom commence par D ?juste pour savoir.

Anony, 5 janvier 2018