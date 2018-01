à toi l’Infirmier kabyle qui aimerait venir visiter la Suisse…

TU m'as contactée via FB et avons échangé et ri sur des bases sympas. TU m'as plu , je te trouve touchant et charmant. J'admire ta vie et tes passions . Sur un malheureux malentendu dû à ta une blessure culturelle , tu m'as bloquée sur FB. Je voulais te dire que je regrette ce que j'ai pu dire et faut que tu saches que je ne connais pas ta culture, me suis plongée dedans à fond et je te dis : veux-tu stp ne garder que le positif et permettre à nos échanges de continuer et de s'amplifier. Je t'ai ouvert mon coeur . Tu sais que ma porte est grande ouverte pour t'accueillir en avril en Suisse . Stp reprends contact, débloque les messages. Mon coeur est ouvert . Ta Mère Noël..tu te reconnaîtras C.A

Christine, 7 janvier 2018