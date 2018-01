Mon ange

Mon amour, je prend le temps de t’écrire ici pour que tu sache je suis là pour toi et je le serais toujours. Je ne suis pas parfait et ma passion m’ammène parfois à réagir trop fortement ou à m’impatienter face à toi. Sache que je suis prêt à être patient et à suivre ton rythme. Je te laisse vive ta vie à ta façon et te respecte ainsi. Je t’aime, je t’aimerais toujours, peu importe les obstacles que nous devrons surmonter ensembles. À la prochaine mon ange.

SC, 7 janvier 2018