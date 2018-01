Cheveux Rose

Je t'aime parce que tu me fais aimé chaque jour. Tu es mon tout, un rêve devenu réalité. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens pour toi. Il n'y a pas de chansons aussi belles que la musique qui remplit mon âme quand j'entends ta voix. Il n'y a pas de roses aussi belles que ton sourire. Rien ne me touche comme toi. Il n'y a pas de jours plus lumineux que les jours que je passe avec toi. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Il ne pourrait jamais y avoir des mots assez forts pour exprimer mon amour pour toi. Je t'aime avec mon corps, mon âme et mon esprit. Tu es mon tout. je t'aime tellement. Syby, depuis le premier jour, nous avons partagé quelque chose d'incroyable, quelque chose que la plupart des gens ne peuvent que rêver. Tu es entré dans ma vie complètement par surprise et tu as réussi à faire de moi l'homme la plus heureux du monde. Tu es la femme la plus sincère, la plus attentionné et la plus aimante, et je ne t'échangerais pas pour le monde. Tu es toujours là pour moi, une épaule sur laquelle s'appuyer, quelqu'un pour écouter mes peurs, quelqu'un avec qui je peux partager mes rêves, et pour cela je serai toujours reconnaissant. Ensemble, nous sommes parfaits et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime plus que les mots ne peuvent dire.

Bleu pour sa Rose, 10 janvier 2018