Metro jean talon direction snodown

Hello oublier sac nothe Montaigne avec une paire seb gants et de la viande hachée, le 11/01 a 20h Tu peux déposer à la STM et laisser tes coordonner, je t’offrirez volontiers un verre pour te remercier.

L’homme sac lol, 11 janvier 2018