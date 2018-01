AZUL FELLAWEN ! beurre d’érable

Merci pour ton gentil cadeau, le Ce geste spontané a touché mon coeur . Je sais que tu l'as fait sans préméditation et juste dans le but de me faire plaisir et j'apprécie tellement . J'aime les choses sorties des conventions et spontanées . Bravo ! tu as atteint le but <3--- Bonjour à toi qui frissonnais dans nos échanges et qui me faisais trembler également...je ne pouvais plus écrire , mais on a toujours tellement à se dire et ...à faire ! J'attends juste que tu ouvres la portes des liens que l'on avait commencé à tisser. J'ai encore plein de choses à te dire et tu es attendu pour le printemps ici . Je te ferai visiter ...on refera le monde et tu trouveras ton monde et ta nouvelle vie. Le travail t'attend à bras ouverts. TU MANQUES A MA VIE, YUVA et je veux triper avec toi .

C.A., 14 janvier 2018