mon coeur sur un plateau… mont roy

al Allo ma belle francaise! Je vois pas tro tes cheveu sous ton bonet igloofest mais je pense tes brune. T’es petite avec un anneau dans le nez et tu promène souvent un chien pointu. Je tes entendu dire au cell que t’aller avoir 30 ans, alors je voulais te souhaité une bonne fête. T’es ben cute, je voudra pouvoir te cuisiner de la palourde royale pour ta fête! Jpense qu’on habite dans le meme bloc, et j’aimerai te réchaufé le coeur comme tu as réchaufé le mien. Grobiz.

Enoch Tostoyefski, 15 janvier 2018