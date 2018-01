Manteau rouge dans un métro bleu AZUR

Tu es montée à la station de l'Église ce mercredi 17 janvier vers 5h55 en direction Honoré-Beaugrand. Tu m'as fait rire en silence quand tu as "squeezé en sandwich" cette dame qui est (probablement) ta mère car elle te ressemble beaucoup. Notre trajet commun n'a duré que 5 minutes, car tu es descendue à Lionel-Groulx. Si tu avais été seule, j'aurais probablement engagé la conversation car les femmes dans ton genre m'attirent beaucoup (grande avec quelques rondeurs). Si tu te reconnais, fais-moi signe et répond à ce flirt. Comme le titre l'indique, tu portais un manteau rouge et nous étions dans l'avant-dernier wagon d'un train AZUR.

Je lisait le journal Métro et soudain..., 17 janvier 2018