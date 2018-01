Vas le chercher ton rouquin!

Salut G. Je suis tes espoirs et tes appels d'amour depuis près de 6 mois. Rêver d'amour est plaisant, mais c'est tellement dur d'espérer, et d'attendre en vain... Richard est là. Tu sais où le trouver. Alors vas-y ! Prends les devants, parle lui, faites connaissance, et vois où les choses vous mènent... S'il est en couple, ce sera triste, mais ça te permettra peut être d'avancer sur tes sentiments. Je peux même t emmener le voir si ça te donne du courage ! Il ne faut pas laisser filer tout ça à cause d'une grande timidité, et on ne peut pas toujours attendre que l'autre fasse le premier pas. L'amour c'est génial, c'est même la plus belle chose qui existe, et c'est encore mieux quand on le partage. Courage! Et vive l'amour !

Madame Cocotte, 17 janvier 2018