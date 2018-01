Pour G. Et Vanlynn

Salut à vous. Personne ne me connaît ici et je ne connais personne, je ne suis qu'une simple lectrice qui croit au pouvoir de l'amour. Mais merci pour ton message VanLynn. Le rejet ce n'est pas simple chère G, et ça fait peur. Peut être te satisfais tu d'un simple fantasme ? Si c'est le cas, alors tant mieux pour toi. Oser peut mener à des situations aussi merveilleuses que désastreuses. Pour ma part, je préfère échouer en ayant essayé que de rester dans la rêverie, mais chacun à sa propre conception du désir, du plaisir, et surtout de l'amour. Donc fais comme bon te semble, je ne te souhaite que le meilleur.

Madame Cocotte, 18 janvier 2018