Celui a qui je pense…

Je le portes toujours dans mon coeur, et il trotte dans mes pensées occasionellement, Il fût un temps ou il a mis tant de soleil sur ma route. Malgré les années qui passent et toutes les choses de la vie qui nous séparent... Il est indélébile... Il porte le nom d'un grand conquérant ,et son âme est noble, son coeur est empreint d'humilité,d'empathie et de bonté envers les autres. Dans ses yeux j'ai vu défiler des milliers d'étoiles ...Jamais je n'ai rien vu de tel dans les yeux de personne d'autre. Son sourire est quelque peu timide mais combien irrésistible. Aujourd'hui je n'ai que des mots a t'offrir en cadeau je les envoient a la volée au gré du vent... Que ta route soit parsemée de bonheur de chance de succès et d'amour comme tu le mérites... Prend ceci comme un cadeau de la vie un moment de vérité qui t'appartient que rien ni personne jamais ne pourrons t'enlever...Souviens toi de moi ... Je suis toujours la si loin et si près a la fois...

Celle qui t'aime en silence, 19 janvier 2018