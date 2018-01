L’administrateur de mon coeur

Je vous ai vu ensemble, près du métro Université de Montréal un mercredi soir, une belle gang d'environ 10 personnes, vous parliez de finances pis d'états, mais c'est pas mon portefeuille qui s'élançait en vous observant. Plus je vous fixais, avec vos tuques FAECUM pis vos regards pétillants, plus mon coeur se sentait comme dans le bateau pirate à la ronde, y valsait pas rien qu'un peu. Je peux pas cibler celle ou celui qui me faisait le plus d'effet tellements vous formiez un beau groupe soudé. C'était tellement beau la passion dans vos yeux et votre voix à parler des assurances pis de budget, en tout cas, je vous laisserais me gérer les finances sur tout un temps.

Un admirateur secret de pharmacie, 19 janvier 2018