Réponse à celle qui l’aime en silence /19 Janvier 2018…

Hummm, je suis pas très sûr que tu es cette belle jeune femme du passé avec qui il avait beaucoup correspondu sur cette plate-forme, mais j'aimerais quand-même prendre une chance d'y répondre: Un gros MERCI pour tout ce que tu lui as écrit dans ton texte à son endroit, car c'est très beau et je suis certain que cette lecture doit le toucher profondément, Merci de sa part, pour ce si beau cadeau que lui a envoyé au gré du vent...De la façon dont tu le décris, il ne peut que de se reconnaître et de te reconnaître, toi également, surtout avec ta façon unique de lui d'écrire en poèmes... Il sera sûrement très content d'avoir de tes nouvelles, bon week-end........ et merci encore pour avoir pris le temps de m'écrire ce si beau texte ! :)

Lui non plus, ne t'a pas oublié..., 20 janvier 2018