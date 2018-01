Rep a lui non plus ne t’as pas oublié

Bonjour , Vous faites erreur sur la personne je crois? Lui et moi n'avons jamais correspondu ensemble sur cette plate-forme ...Il ne viendrais jamais ici ...Ça serait vraiment un heureux hasard... J'ai envoyé mes pensées ici pour voir et tenter le destin...Mais... Nous communiquons occasionellemt une ou 2 fois par année par textos seulement. Il est très occupé dans sa vie et moi de même. Mais merci pour vos gentils mots ça fait du bien a entendre! Bonne chance a vous et celle que vous souhaitez retrouver! :) Un jour peut être j'aurais cette chance aussi .:) Je me le souhaite.

Celle qui l'aime en silence, 22 janvier 2018