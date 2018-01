Rèponse à celle qui t’aime en silence

Tu me rappelles beaucoup de belle choses par le passée, et tellements de trucs ont particulièrement changé. J'ai essayé de t'oublier, mais une pluie d'étoiles filantes est dure à oublier. Je suis surpris que tu veuilles me recontacter, on s'est si souvent blessé dans le passé et enfin je crois que si je t'aurais ignoré, ça aurait été la dernière chance que j'aurais regretté.

Le soleil au sourire timide, 22 janvier 2018