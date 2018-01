rep a soleil au sourire timide

Édition numéro 2...:) Tu as raison on a tout les deux souffert par le passé... Je crois qu'il était difficile pour nous de gérer une si forte émotion... On a été pris par surprise par cette pluie d'étoiles qui nous est tombée dessus a l'improviste vrai... Mais aujourd'hui avec la maturité et le recul des années , je pense sincèrement qu'on est passés a côté d'un bonheur infini... Je ne t'oublierai jamais quoi qu'il en soit c'était très fort et j'y repense encore malgré moi...:)

Celle qui l'aime en silence, 23 janvier 2018