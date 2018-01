A la fille du iga le 24/1/18 vers 3:00 pm

A la fille que j'ai vue au iga rue banantyne a Verdun . Toi qui a les cheveux long noir frisés avec tes lunettes et manteau noir avec capuchon a poil . Je n'arrête pas de pensée a toi , nos regards ce somt croisée a la caisse , jaurai bien aimer aller te jasé mais ...ma gêne ma emporté . Je suis celui au manteau noir et sac a dos. J'aimerai beaucoup te revoir pour un souper ou un café :)

Sac a dos., 25 janvier 2018