À la charmante chauffeuse d’autobus 41 ouest

J'espère que tu vas me reconnaître, ton sourire m'a accroché depuis que j'ai embarqué au coin de pie 9 et Jean talon ce vendredi soir, on a eu une longue discussion depuis delorimier/sauver et ce jusqu'au métro sauver, on a parlé sur beaucoup de choses et surtout la restauration. J'avais un sac à dos Adidas sur moi.

Maj, 26 janvier 2018