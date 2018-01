Réponse à: Elle cette Femme du signe astrologique du Verseau !

À qui de droit, Bonsoir à toi chère Gente Dame.Bon début de semaine également par le fait même.Pour répondre à ta question oui cela est possible de nous revoir si tel est ton voeu.Je suis disponible quand tu le voudras. Avec plaisir et enthousiasme d'ailleurs.Viens m'écrire ici car je lis régulièrement cette tribune et ce journal.Nous pourrons nous fixer un rendez-vous dans un lieu de ton choix.Tes écritures m'intrigue et suscite un intérêt singulier à mes yeux. De plus nous serons certainement d'accord sur le fait que c'est beau l'art des lettres et des écritures avec verve et passion.Sur cela je te laisse terminer ce bon dimanche et repose toi bien.Au plaisir d'avoir de tes nouvelles prochainement très chère.À bientôt !!!

L'Homme que tu viens de rendre curieux !, 28 janvier 2018