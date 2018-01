@ l,homme étonné par mes écritures

Bonjour a toi... Tu as un physique gracieux presque félin tu es mince et grand a la fois avec de grands yeux verts ou le temps s'arrête,et un sourire timide et charmant. tu es un homme d'affaires brillant mais simple et sans prétentions et c'est cela qui m'a plu le plus chez toi... Nous n'avons jamais travaillé ensembles mais j'ai été ta cliente et nous avons des connaissances et amis en communs! Nous avons eu un coup de foudre ensembles sur ton lieu de travail!************************************** Je suis une brunette avec un physique en courbes aux yeux presque noirs et pétillants, Je suis une personne forte et positive face a la vie!;) Je suis différente des autres femme je suis plutôt réservée et avec aucunes vulgarité rien a prouver a personne avec un petit tempéremment ardent assez volubile et j'aime les roses blanches !Lol:)

Elle, 30 janvier 2018