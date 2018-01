Merci bien-aimé

De même, de même bien-aimé, je te souhaite une bonne et heureuse année 2018, que cette année t'apporte ce dont tu rêve, Amour, joie, paix sur tes pas, et un petit signe pour effacer les fissures de la vie, aimé ! une vie reste une vie, belle ou maudite, mais toute vie vaut la peine d'être écrite.... Je me suis souvent demandé qu'elle place j'avais dans ta vie, ce que je représentais à tes yeux, si tu avais de moi la même image admirative et douce que j'avais , j'ai pour toi?comment coller nos vies l'une à l'autre quand elles sont si déférente?partager un bref instant, puis partir dans l'oubli, impriment pour toujours la marque dans le temps..." je t'aime bien-aimé" je t'aime d'un Amour éternelle, cet Amour vaut tout l'or de ce monde ici-bas, pour que chaque lendemains devient l'étincelle...bonne année à ceux que la vie n'a pas épargné, à tous ceux qui souffrent en silence dont les mots ne sortent pas, et éteint le regard, je me joint à vous sans retenue, que vos mains tendues appellent la lumière, et que cette année ressemble à l'arc-en-ciel, tendu aux dessus de vos vies....

Aimée, 30 janvier 2018