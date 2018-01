À toi qui a perdu tes clés

Bonjour, Je ne sais pas qui tu es, mais tu as perdu un trousseau avec deux clés et un porte-clé en cuir. J'ai trouvé ce trousseau sur la rue Acadie, au coin de Sauvé. Si tu te reconnais, écris un message ici avec la couleur du porte-clé en cuir, ainsi que sa forme et un e-mail me permettant de communiquer avec toi. Bonne journée!

Une personne qui marchait sur Acadie, 30 janvier 2018