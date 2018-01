En réponse à: Elle !

Bonsoir à toi chère Dame.J'ai dû me tromper sur ta personne.Tes écritures ont attirés mon attention.Effectivement je suis un homme mince,grand et élancé physiquement.J'ai les yeux marron plus que vert et où le temps s'y arrête également.Je suis simple et brillant en effet.Sans prétention et plus ou moins dans le domaine des affaires.Tout comme toi je suis une personne forte,brave et habile dans mes domaines de compétence ainsi que devant la vie.Je t'apprécie déjà malgré que nous nous connaissons pas vraiment.De plus je suis aussi comme toi différent des autres hommes avec un caractère entier et authentique.J'aimerais bien malgré tout avoir la chance de te rencontrer si tu le veux bien question de sortir de la routine habituelle.Moi de même j'aime bien les surprises.Si l'idée t'intéresse toujours laisse moi une note ici et nous essayerons de nous voir ce week-end.Prend soin de toi chère et belle Dame.Sincèrement et Cordialment vôtre !

L'homme comblé par ta découverte en ce monde., 30 janvier 2018