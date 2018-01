Facteur de risque

Ô toi mon beau facteur aux yeux bleus et au bedon bien rond, tu habites mes pensées depuis que nos regards se sont croisés le mardi 30 janvier. Peut être que tu ne te souviens même plus de moi mais peut importe , je prends ma Chance ,en lançant cette bouteille à la mer de mon île déserte.

Une fille désespérée, 31 janvier 2018