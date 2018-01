À celle que j’aimais contempler de loin

Je vois qu’un malaise s’est installé entre nous… Si j’ai été maladroit, je m’en excuse. Bien loin de moi l’idée de vouloir te faire du tort. Sache que le simple fait de te voir a fait renaitre quelque chose en moi et m’a transformé… sans même que tu t’en rendes compte. Le fait que tu m’aies abordé l’été dernier, plus d’un an après t’avoir dit que je te trouvais vraiment belle, m’a grandement touchée. Je souhaite simplement que ma présence ne soit pas un problème au point que tu veuilles m’éviter à tout prix en prenant le train le matin ou en me croisant dans notre quartier. Et même si c’est ton choix, sache que je le respecterai, si cela fait ton bonheur. Sincèrement! :)

Quelqu’un dont ta simple présence a fait grandir, 31 janvier 2018