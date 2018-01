pour mon ami samourai et son ami

Je suis désolée mon ami samouraï j'ai manqué de clarté dans mon texte, je ne suis pas parfaite, surtout quand les choses sont émotives, mais heureusement je suis contre l'agressivité aussi. J'étais occupée aujourd'hui et je n'avais pas accès à internet, d'où le délai de ma réponse. Mais oui il est une bonne personne et il m'a permis de m'exprimer, et surtout de dire un grand Non à l'agressivité ou aux jugements. Celle dont les 2 noms de sa mère signifient "amie", son nom de naissance (voir sa cousine) et son nom de baptème, même si aujourd'hui elle croit plus en l'énergie de la vie.

C, 31 janvier 2018