tu me retrouveras jamais

La trompette a sonne , pourtant il ny a rien dalarmant . jorais prefere que tu maimes sincèrement, à la place de me montrer le faux-amour .je suis nee dans un monde où la valeur de la haine a gagne plus de place que la valeur de lamour..Je vous le dis en verite , ne chercher pas , parce que vous trouverez jamais . on ne connait pas la valeur des choses que nous possedons , parce que si cetait le cas , ils ny aurait pas eu de negligence . Cherche aussi longtemps que tu voudras mais tu ne retrouveras pas mon amour que tu as perdu il y a longtemps .

la chauve souris, 31 janvier 2018